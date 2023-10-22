Большой шаг для Марса: NASA преодолевает трудности и продолжает работу над программой доставки образцов Mars Sample Return

NASA приступило к пересмотру своего подхода к доставке образцов с Марса после того, как независимый обзор заключил, что текущая архитектура программы Марсианского Образца (MSR) имеет «нереалистичный» бюджет и график.
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