Заноза

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«Вагнер» сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску?

«Вагнер» сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску?

Укро-паблики пишут об ожесточенных боях на трассе М-03 уже вдали от Бахмута Согласно информации из открытых самостийных источников, в 14 км к северо-западу от Бахмута/Артемовска, в районе сел Голубовка и Миньковка, идут сильнейшие встречные бои.

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