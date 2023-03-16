«Вагнер» сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску?

Укро-паблики пишут об ожесточенных боях на трассе М-03 уже вдали от Бахмута Согласно информации из открытых самостийных источников, в 14 км к северо-западу от Бахмута/Артемовска, в районе сел Голубовка и Миньковка, идут сильнейшие встречные бои.