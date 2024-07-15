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Володин: США находятся на грани гражданской войны из-за своей политики

Володин: США находятся на грани гражданской войны из-за своей политики

Соединенные Штаты находятся на грани гражданской войны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, долгосрочная политическая система страны создала условия для обострения экономической ситуации и межполитического конфликта.

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