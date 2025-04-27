Где самые дешевые шашлыки в России – эксперты посчитали и все рассказали

Москва (Новый День, Елена Васильева) – Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее – он будет стоить 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой – на Камчатке за 2,34 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
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