Где самые дешевые шашлыки в России – эксперты посчитали и все рассказали

Москва (Новый День, Елена Васильева) – Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее – он будет стоить 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой – на Камчатке за 2,34 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).