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«Сема, будет наказан каждый»: бойцы поклялись отомстить ВСУ за гибель Еремина

«Сема, будет наказан каждый»: бойцы поклялись отомстить ВСУ за гибель Еремина

Все предатели, которые действуют в нашем тылу, все агенты, причастные к совершению терактов, а также военные преступники, действующие в рядах ВСУ, будут установлены и понесут заслуженное наказание или будут уничтожены.

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