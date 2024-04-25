Ветеран NASA разработал бестопливный ракетный двигатель, который работает на «новой силе»На днях на конференции по альтернативным двигательным установкам (APEC) ветеран NASA и соучредитель компании Exodus Propulsion Technologies Чарльз Булер (Charles Buhler) заявил об открытии «новой силы», которая может приводить в движение космические корабли без выброса массы.