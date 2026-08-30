В Ленобласти ограничат движение на ключевых трассах из-за дорожных работ

В Ленинградской области на федеральных трассах вводятся временные ограничения движения из-за дорожных работ.
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