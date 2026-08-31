Мишустин утвердил список товаров без бесплатной замены на ремонт

С 1 сентября в России расширяется перечень товаров, не подпадающих под правило бесплатной замены во время ремонта.
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