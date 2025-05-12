Эндокринолог Тананакина сообщила, как правильно заботиться о щитовидной железе

Дисбаланс в ее работе влияет на репродуктивную систему Щитовидная железа — это небольшой орган в форме бабочки, который находится у основания шеи в человеческом организме и играет огромную роль в здоровье всего тела.
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