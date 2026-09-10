Борис Титов: Дальневосточный округ остался лидером инвестиционного сотрудничества с Китаем

Об этом сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил в ходе презентации очередного рейтинга инвестиционного взаимодействия российских регионов с КНР, подготовленного РККДМР в сотрудничестве с фондом «Петербургская политика».