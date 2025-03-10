9 марта 2025 года около 11:20 в Казани водитель автомобиля «Москва» (госномер У673ЕА716) совершил наезд на семерых пешеходов.
Водитель такси сбил 7 человек у остановки
Комментарии
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НС
Странный текст! Какой-такой автомобиль "Москва"? Почему "ехал между автобусом и автовокзалом"?
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23 час.
Н
НС
А реально по существу: этот укурок ехал и спал за рулём. Автобус остановился на остановке(водитель автобуса как это часто бывает не стал утруждать себя заездом "в карман" , а остановился далеко от бордюра) - остановись автобус где положено, "Москвич" просто прилетел бы ему в зад. Ну а тут он влетел в "зазор" между тротуаром и автобусом, сбил людей и остановился врезавшись в другой стоящий автобус.
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23 час.
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