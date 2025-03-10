Водитель такси сбил 7 человек у остановки

Н

НС

А реально по существу: этот укурок ехал и спал за рулём. Автобус остановился на остановке(водитель автобуса как это часто бывает не стал утруждать себя заездом "в карман" , а остановился далеко от бордюра) - остановись автобус где положено, "Москвич" просто прилетел бы ему в зад. Ну а тут он влетел в "зазор" между тротуаром и автобусом, сбил людей и остановился врезавшись в другой стоящий автобус.