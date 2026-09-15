Таможенники изъяли 3 тонны прекурсоров для производства наркотиков в Подмосковье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около трех тонн прекурсоров, из которых можно было бы синтезировать порядка одной тонны синтетического наркотика стоимостью свыше 7 млрд рублей на черном рынке, изъяли сотрудники Центральной оперативной таможни, сообщила пресс-служба ФТС.
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