Таможенники изъяли 3 тонны прекурсоров для производства наркотиков в Подмосковье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около трех тонн прекурсоров, из которых можно было бы синтезировать порядка одной тонны синтетического наркотика стоимостью свыше 7 млрд рублей на черном рынке, изъяли сотрудники Центральной оперативной таможни, сообщила пресс-служба ФТС.