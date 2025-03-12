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Представитель Белого дома Левитт: Трамп поставил Владимира Зеленского на место

Представитель Белого дома Левитт: Трамп поставил Владимира Зеленского на место

Американский лидер Дональд Трамп поставил на место Владимира Зеленского.Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, дав понять ему, что Вашингтон настроен на долгосрочное мирное соглашение по Украине, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Да мне похеру как и куда он зелю поставил.
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22 час.
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