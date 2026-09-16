Губернатор Демешин: хабаровский сорт сои превзошел китайский

www.globallookpress.com/Patricio Murphy/Keystone Press Agency Выведенный в Хабаровском крае сорт сои "Хабаровский юбиляр" дает больше урожая, чем китайская соя, несмотря на то что хозяйства в Китае расположены значительно южнее.
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