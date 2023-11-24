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РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей

РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей

Российский экологический оператор разместил облигации на сумму 3,518 млрд рублей. Льготный заем предоставили ООО «СтройСельхозГарант» на создание комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Липецкой области.

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