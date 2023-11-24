РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей

Российский экологический оператор разместил облигации на сумму 3,518 млрд рублей. Льготный заем предоставили ООО «СтройСельхозГарант» на создание комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Липецкой области.
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