Трудовая инспекция выявляет причины гибели рабочих в Борe

21 сентября в микрорайоне Боталово-4 города Бор погибли двое рабочих компании "Вода Нижнего Новгорода".
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