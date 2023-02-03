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Хорват видит Петтерссона новым капитаном «Ванкувера»: «Я бы выбрал его. В этом сезоне он еще больше созрел как лидер»

Бо Хорват видит Элиаса Петтерссона новым капитаном «Ванкувера». На днях «Кэнакс» обменяли Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года, в «Айлендерс».

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