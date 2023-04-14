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Серия громких взрывов прогремела ночью в Запорожье

Серия громких взрывов прогремела ночью в Запорожье

Несколько мощных взрывов прозвучали на территории подконтрольного Украине Запорожья. Звуки хлопков доносились из разных районов города, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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