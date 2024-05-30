В СДПГ сочли неприличными слова депутата об «аутистических чертах» у Шольца

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал неприличными слова председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) об «аутистических чертах» у канцлера ФРГ Олафа Шольца и призвал депутата извиниться.
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