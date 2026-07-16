Бубнов: «Если бы Баринова не обманули в «Локо», он бы не ушел. К этому причастен Галактионов»

Прославленный советский футболист Александр Бубнов высказался об уходе полузащитника московского ЦСКА Дмитрия Баринова из столичного «Локомотива», а также о перспективах армейцев в новом сезоне российской Премьер-Лиги.
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