Внимание! В регионе объявлено экстренное предупреждение

Погода сильно ухудшится в ближайшее время в Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«26 марта местами по Забайкальскому краю ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, местами сильный, усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах накаты, гололедица», – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии