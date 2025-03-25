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Внимание! В регионе объявлено экстренное предупреждение

Внимание! В регионе объявлено экстренное предупреждение

Погода сильно ухудшится в ближайшее время в Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«26 марта местами по Забайкальскому краю ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, местами сильный, усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах накаты, гололедица», – говорится в сообщении.

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