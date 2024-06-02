Из-за активного Солнца омичи, возможно, вновь увидят полярные сияния в ближайшие дни. Новости Омска.
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Из-за активного Солнца омичи, возможно, вновь увидят полярные сияния в ближайшие дни. Новости Омска.