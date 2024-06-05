"Известия": скрытые доходы россиян сократились до 10% против 37% в 2015-м

Доля скрытых или неучтенных официально доходов российских семей снизилась до 10%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на статью главного экономиста Южного главного управления Центробанка по Ростовской области Сергея Арженовского.
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