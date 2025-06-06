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Самсонов заявил, что НХЛ не стоить вручать призы по итогам сезона во время финала плей-офф

Самсонов заявил, что НХЛ не стоить вручать призы по итогам сезона во время финала плей-офф

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что НХЛ не стоит в дальнейшем проводить церемонии вручения призов по итогам сезона во время финала Кубка Стэнли;Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что НХЛ не стоит в дальнейшем проводить церемонии вручения призов по итогам сезона во время финала Кубка Стэнли;В предыдущие годы церемония вручения призов по итогам сезона НХЛ проводились спустя несколько дней после окончания финала Кубка Стэнли.

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