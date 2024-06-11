Адвокат Попова заявил о варианте отправки его на СВО

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно временно приостановить процесс расследования дела, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его направления в зону СВО.