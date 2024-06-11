Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Пока видим спецов по понто-сражениям : кто круче пропонтуется среди сограждан. Других, особливо с крупными звездами, ...Генерал-полковник...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    К сожалению Вы правы. С конца 80х единственная идеология- обогащайтесь и от куда деньги никто не спросит. Отсюда все ...ФСБ предотвратила...
  • Сергей Храмов
    Было заявление про жидкую броню от наших паркетных генералов лет 5 назад и где в СВО на бойцах эта броня? РВСН.Генерал-полковник...

Адвокат Попова заявил о варианте отправки его на СВО

Адвокат Попова заявил о варианте отправки его на СВО

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно временно приостановить процесс расследования дела, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его направления в зону СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх