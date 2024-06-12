Путин: госорганы должны поддерживать людей, верящих в будущее России

Задача госорганов — не мешать, а поддерживать людей, верящих в будущее России и ее повестку. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.
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