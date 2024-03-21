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«Достигнуты некие договоренности». Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

«Достигнуты некие договоренности». Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России. Financial Times писала в феврале, что французская компания хочет продать свой российский актив компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд руб.

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