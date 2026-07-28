Житель Санкт-Петербурга осужден за организацию нарколаборатории в Новгородской области

Новгородский областной суд вынес приговор ранее судимому 44-летнему жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в незаконном производстве мефедрона, а также приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.
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