Саудовская Аравия: Flydubai объявила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK) и регионального аэропорта Абха (AHB/OEAB) были приостановлены до 14 октября после нападений хуситов на объекты.