Саудовская Аравия: Flydubai объявила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK) и регионального аэропорта Абха (AHB/OEAB) были приостановлены до 14 октября после нападений хуситов на объекты.
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