Бюджет ФНБ на выкуп иностранных самолетов закончился

В Фонде Национального благосостояния (ФНБ) практически закончились средства, ране выделенные на покупку иностранных самолетов у собственников, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Коммерсант".
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