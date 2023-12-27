Власти раскрыли будущее цен на транспорт в Москве

В ближайшее время тарифы на транспорт в Москве менять не планируют. Будущее цен на проезд раскрыл заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планах на 2024-й.
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