Власти раскрыли будущее цен на транспорт в Москве

В ближайшее время тарифы на транспорт в Москве менять не планируют. Будущее цен на проезд раскрыл заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планах на 2024-й.