Сегодня на пляже "гаражи" оставили детские очки для плавания, потом когда пришли их уже не было. Верните пожалуйста, если кто нашёл.
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Сегодня на пляже "гаражи" оставили детские очки для плавания, потом когда пришли их уже не было. Верните пожалуйста, если кто нашёл.
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