Агроеврокомиссар потребовал ограничить ввоз в ЕС мяса птицы и сахара с Украины

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский будет требовать введения определенных ограничений для украинской сельхозпродукции в следующем решении о продлении режима свободной торговли ЕС с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии