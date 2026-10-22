Квартира, приобретённая одним из партнёров до официальной регистрации брака, не становится совместной собственностью даже при последующем погашении ипотеки из семейного бюджета, рассказала RT эксперт по правовым вопросам Валентина Восканян.
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