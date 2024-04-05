Опубликовано расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году с новым порядком пересдачи

С этого года выпускники получают право пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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