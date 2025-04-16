Из воспоминаний Валентины Петровой – участницы Великой Отечественной войны

Участница Великой Отечественной войны, бывшая контрразведчица подразделения «СМЕРШ», ветеран Бугульминского ОВД капитан милиции Валентина Петрова по возвращении с фронта еще более тридцати лет прослужила в органах МГБ и МВД ТАССР.
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