Мировое обозрение

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Спасем семью и вылечим ковид

Спасем семью и вылечим ковид

Россияне по-прежнему охотнее верят шарлатанам, чем доказательной медицине, обожают теории заговоров, отказываются от лекарств и прививок под нелепыми конспирологическими предлогами, поддерживают давно опровергнутые концепции вроде телегонии.

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