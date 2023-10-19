Окучить дольщика, или депутатско-девелоперский транзит

Строительная группа из Новосибирска "Расцветай", ранее ставшая фигурантом громкого скандала с участием депутата Госдумы Дмитрия Савельева, "всплыла" в Крыму при возведении малоэтажных домов на муниципальной земле, с которой также не всё однозначно.