AP: сирийская оппозиция заявила о выходе к пригородам Алеппо впервые с 2016 года

Сирийская оппозиция заявила о выходе к пригородам Алеппо. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что оппозиционные вооруженные группировки опубликовали в социальных сетях призывы сдаваться, обращаясь к правительственным силам.
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