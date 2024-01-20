ВЦИОМ: более половины россиян выступили за захоронение Ленина

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 33% россиян высказывают мнение, что необходимо сохранить тело Владимира Ленина в Мавзолее, тогда как 30% предпочли бы его перезахоронить на кладбище.
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