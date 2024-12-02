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Матвиенко считает, что команда Трампа услышала сигналы от испытания «Орешника»

Матвиенко считает, что команда Трампа услышала сигналы от испытания «Орешника»

Сигнал от испытания российской ракетной системы средней дальности «Орешник» услышали все западные руководители, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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