Матвиенко считает, что команда Трампа услышала сигналы от испытания «Орешника»

Сигнал от испытания российской ракетной системы средней дальности «Орешник» услышали все западные руководители, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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