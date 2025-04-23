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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА проведет коллаборацию с индонезийской лигой по игре Mobile Legends: Bang Bang

«Скоро нас ждет что-то грандиозное. Сотрудничество между видами спорта, которое раньше невозможно было себе представить », – говорится в анонсе коллаборации в соцсетях MPL.

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