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Генменеджер «Ак Барса»: «Рассматривали Кэмпфера до последнего, были на связи. Но «Детройт» не пошел на расторжение»

Марат Валиуллин рассказал, что «Ак Барс» вел переговоры со Стивеном Кэмпфером до 27 декабря. «У нас защитная линия хорошая, есть глубина состава.

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