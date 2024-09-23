Остатки субтропического растения возрастом 184 млн лет обнаружили в Приангарье

В ходе совместной экспедиции Института земной коры СО РАН и Томского государственного университета (ТГУ) на правом берегу реки Ангара, к северу от Иркутска нашли остатки листопадных деревьев возрастом 184 миллиона лет.
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