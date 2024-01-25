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Станет мишенью для альфонсов: Кудрявцева извлекла выгоду из разрыва с Макаровым

Станет мишенью для альфонсов: Кудрявцева извлекла выгоду из разрыва с Макаровым

Стало известно о росте доходов телезвезды. Лера Кудрявцева Социальные сетиХотя Лера Кудрявцева с тяжелым сердцем приняла решение об уходе от Игоря Макарова, некоторую выгоду из этой ситуации ей извлечь всё же удалось.

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