Станет мишенью для альфонсов: Кудрявцева извлекла выгоду из разрыва с Макаровым

Стало известно о росте доходов телезвезды. Лера Кудрявцева Социальные сетиХотя Лера Кудрявцева с тяжелым сердцем приняла решение об уходе от Игоря Макарова, некоторую выгоду из этой ситуации ей извлечь всё же удалось.
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