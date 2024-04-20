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Бухарест (ATP). 1/2 финала. Фучович сыграет с Табило

Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Алехандро Табило (Чили)  Мартон Фучович (Венгрия) Дата проведения 20 апреля, 14.

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