Бухарест (ATP). 1/2 финала. Фучович сыграет с Табило

Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Алехандро Табило (Чили) Мартон Фучович (Венгрия) Дата проведения 20 апреля, 14.
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