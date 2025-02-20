Главы МИД «Большой двадцатки» собрались в ЮАР

В ЮАР открылось заседание глав МИД стран G20 без участия США Подготовка к встрече глав МИД Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге В Йоханнесбурге (ЮАР) открывается заседание глав МИД стран Группы двадцати (G20).
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