Французский Canal Plus сообщил о возможном увольнении Переса из Red Bull

Французский Canal Plus сообщил о возможном увольнении Переса из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolУвольнение Серхио Переса из Red Bull Racing по завершении сезона-2023 вполне реально, сообщил корреспондент французского Canal Plus Жюльен Фебро со ссылкой на свои источники.
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