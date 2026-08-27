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Как правильно использовать автомобильный кондиционер: правило 5 минут для водителей

Автомобильный кондиционер играет ключевую роль в обеспечении комфорта в жаркую погоду. Для эффективной работы и долговечности системы важно соблюдать определённые правила эксплуатации, особенно в первые минуты после посадки в автомобиль.

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