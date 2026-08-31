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Царьград

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Росатом отправит 100 специалистов для работы на АЭС 'Бушер'

Росатом отправит 100 специалистов для работы на АЭС 'Бушер'

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщает о возвращении русских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране. Уже 42 сотрудника прибыли для оказания сервисных услуг.

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